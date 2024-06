Co se děje v Rokycanech. Nabízíme vám několik aktualit:

Pumptrack v Rokycanech. | Foto: se svolením MěÚ Rokycany

ROKYCANY - Vršíčekman 2024 je terénním triatlonem s disciplinami plavání, běh a cyklistika. Zároveň půjde ve čtvrtek 20. června o přebor základních a středních škol Rokycanska se startem na koupališti v 10 hodin. Speciálním hostem bude olympijský medailista a trenér aktuálně nejlepšího triatlonového týmu v ČR Jan Řehula.

ROKYCANY - Plavecký areál města čeká pravidelná technická odstávka. Naposledy bude krytý bazén otevřen v pátek 21. června. Od soboty 22. června bude uzavřen, opět se otevře v pondělí 2. září. Do konce roku bude plavecký areál uzavřen ještě na Vánoce, a to v termínech od 24. prosince do 25. prosince a poté 31. prosince a 1. ledna 2025.

ROKYCANY - Kulturní léto v okresním městě pokračuje v pátek od 12 hodin obří akademií škol. Vystoupí sbory mateřinek, základních i středních škol nebo ZUŠ.

ROKYCANY - Go Skateboarding Day je projektem, který začne v pátek 21. června úderem 16. hodiny v jižní části města. Vznikl tu nový pumptrack, rozšiřující skatepark a zároveň se areál napojí na cyklostezku v úseku Šťáhlavská – Kotelská.