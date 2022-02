Otec, střídavě žijící v Česku a v Anglii, si čtvrtý rok dopisuje s ministerskými úředníky. „Je to ale konfrontace s větrnými mlýny, přestože jim předkládám jasné důkazy. Při domovní prohlídce u Alberta policisté našli kulomet a munici, která prorazí ochranné vesty. Vrah byl sice odsouzen na šestnáct let plus úhradu sedmi a půl milionu korun, ale je to pro mne nedostatečný trest,“ rezolutně tvrdí prošedivělý muž. Kosovský Albánec s bohatou kriminální minulostí dosud žádné prostředky neposlal, takže Daňo hodlá podat podnět pro porušení úředního rozhodnutí. A nejen to. Zjistil totiž, že impulsivní cizinec je po návratu z Valdic znovu za mřížemi v Plzni na Borech: „Bezpochyby může používat mobil, protože nám dál vyhrožuje. Vnuci si kromě toho cestou ze školy všimli, že je někdo z auta sleduje. Na ministerstvu spravedlnosti mne vedoucí oddělení justičního dohledu odkázala na odbor milosti a inspekce. Ovšem odezva dosud žádná nebyla.“