První byla v penzionu Selského dvora osmnáctiletá Alla. S trvalým bydlištěm v Zakarpatské Rusi, jenže teď s dlouhým přesunem do Plzně a navíc v devátém měsíci těhotenství. „Bude to holčička a mám jasno, že Sofinka,“ tvrdí sympatická mladá žena. Doprovod jí z krajské metropole dělala Tomášova manželka Gabriela. Kontaktovala rokycanského gynekologa a na sociálních sítích vyzvala kamarádky i neznámé dárce, aby budoucí mamince přispěli. Během pár hodin bylo na místě oblečení pro miminka, kočárek, hlídače dechu a další nezbytná výbava. „Zatím jen brečím a děkuji. Usmála jsem se jen při zjištění, že většina oděvů je v modré barvě. Ale mé holčičce to určitě vadit nebude,“ rezolutně tvrdí žena, která si občas něco přečte, ale jinak myslí na své blízké. Především na manžela, jenž přijel do České republiky hledat uplatnění před ruskou agresí a nyní zvažuje, zda se vrátit nebo být alespoň při příchodu potomka s partnerkou.