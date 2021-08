O zklidnění Americké třídy se v Plzni hovoří již dlouhých 18 let. Po letech plánování se přiblížil termín uzavření její části pro individuální dopravu. „Byl bych rád, kdyby k omezení provozu na Americké nedošlo až od 1. září, jak je v plánu, ale už na konci srpna. Pro řidiče by bylo dobré, kdyby se uzavření podařilo uspíšit a změna platila ještě nějakou dobu předtím, než se se začátkem září obnoví plný provoz. Pár dní bude trvat, než si lidé na omezení zvyknou a než si najdou jiné cesty, kudy budou jezdit,“ informoval náměstek primátora pro dopravu Michal Vozobule (TOP 09).

Z frekventované třídy zmizí od konce srpna téměř 15 000 aut, která Americkou denně projedou. Uzavírka tedy uleví především vozům MHD, ty zde podle vedení města nabírají i šestnáctiminutová zpoždění. Podle náměstka ztrácí právě na Americké cestující ze všech míst v Plzni nejvíce času. „Původně jsem chtěl, aby se část Americké pro osobní automobily uzavřela už v červenci, ale to nakonec z vícero důvodů nebylo možné,“ řekl dále Vozobule, který věří, že si změna nevyžádá žádné velké komplikace v dopravě.

Podle Ondřeje Vohradského ze Správy veřejného statku města Plzně nedojde k tomu, že by se auta přesunula z jedné ulice do druhé, ale po městě se rozptýlí. „Opatření počítá s tím, že řidiči využijí větší množství různých jiných tras,“ uvedl Vohradský. „Část aut se přesune do ulice U Trati, část řidičů bude využívat Tyršovu ulici a další část třeba i komunikace ve větší vzdálenosti od centra, jako například Samaritskou ulici,“ dodal.

Řidičům zůstane Americká třída přístupná ve směru od Klatovské třídy do Škroupovy a Jungmannovy ulice. Ve směru od Wilsonova mostu bude možné odbočit do Prokopovy ulice. Uzavírka pro osobní auta se tak týká úseku od Škroupovy po Resslovu ulici, v opačném směru pak v úseku od Goethovy ulice po ulici V Šipce. Tato část má být vyhrazena už jen vozům veřejné dopravy, cyklistům, taxíkům, záchranným složkám a místní obsluze.