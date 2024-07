Víkend bude pro patrioty Mýta hektický. Anenská pouť, to je výzva pro milovníky hudby, sportu, kultury i atrakcí.

Hned v pátek 26. července, tedy v den, kdy všechny Anny, Aničky či Anduly slaví, dorazí na 21. hodinu do areálu Slavoje kapela Lucie revival. Láká vždy stovky návštěvníků a na nápor se zde chystají i tentokrát!

Na náměstí už vyrostly plátěné přístřešky a stánkaři budou během víkendu usilovat o přízeň zákazníků. Přímo na náměstí (Rathaus) lze v neděli od 10 do 12 a od 13 do 15 hodin zhodnotit výstavu ke 120 letům knihovny. Další expozice bude instalována na Letné u lékárny a týká se od 11 do 14 hodin historie královského města. Na fotbalovém hřišti se v neděli od 14 hodin představí Mýto A proti Horšovskému Týnu a od 17 rezerva Slavoje s Loděnicí.

Členové mýtských spolků navíc seznamují místní i přespolní se svojí činností a nápor štamgastů očekávají v mýtských restauracích.

Dodejme, že modelářská pouť AMG Mýto se u sousedů v Kařízku koná až v sobotu 3. srpna.