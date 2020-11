Řada lidí v minulosti vyrážela v předvánočním čase jak do malých obchůdků, tak i na adventní trhy, aby své blízké potěšili zajímavým dárkem, i když to kolikrát byla opravdu jen maličkost, ale jak se říká, od srdce.

Letos to bude asi vše jinak. Ten, kdo má rád všechny dárky obstarané v předstihu, teď žije v trochu nejistotě, neboť neví, jestli právě ten jeho vybraný obchůdek vůbec otevře. Někdo na nic nečeká, neboť v představě front po další vlně rozvolnění opatření se raději vrhne na objednávání po internetu. Někdo prostě vezme útokem supermarket a koupí, co mu zrovna padne do oka.

A jak to máte se sháněním vánočních dárků letos vy? Odpovídat můžete v anketě pod článkem.