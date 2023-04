Jiří Šindelář, 47 let, provozovatel Bečovské botanické zahrady, Bečov nad Teplou

Jiří ŠindelářZdroj: Deník/Jana Kopecká

Přiznám se, že netuším, ve kterých dnech mají o svátkách obchody zavřeno. Hybridní systém se mi nelíbí. Kdyby bylo na mě, nechal bych obchody zavřeny během všech svátků. Když nejsou otevřeny, určitě to nikoho nezabije, tak proč neudělat jednotný systém? O tom, jak to právě je, se dozvím díky médiím, kterým věřím. Ještě se mi nestalo, že bych přijel do obchodu o svátku, a on měl právě zavřeno. Během svátků totiž do obchodů nejezdím, tento čas se snažím strávit smysluplněji.