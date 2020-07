Senátorské křeslo letos obhajuje Lumír Aschenbrenner.

Roman Zarzycký | Foto: archiv

Senátní volby se pomalu blíží a většina stran už má jasno, koho pošle do souboje o senátorské křeslo za devátý volební obvod Plzeň-město. Překvapivě se letos zachovalo hnutí ANO, které do voleb v tomto obvodu neustanovilo žádného kandidáta, chce se totiž co nejvíce soustředit na podzimní volby do krajského zastupitelstva.