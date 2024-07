Argo je zdravý, kastrovaný pes, který udělal v útulku velké pokroky. „Předchozí majitel s ním pracoval moc rázně. Byl zvyklý na německé ovčáky, tohle je ale kříženec rotvíka a australáka, což je úplně jiná povaha. Vyžaduje mnohem citlivější přístup. Argo se proto zasekl, přestal úplně spolupracovat a neposlouchal. Přijel sem a tady je z něj úplně vyměněný pes. Je to prostě takový veselý voříšek,“ říká Hana Doubková.

Chlupatý kříženec nemá podle provozovatelky útulku problém s ostatními psy ani s lidmi: „Když ho pustím na zahradě, spolupracuje skvěle. Za pamlsek udělá cokoliv. Venku na vycházkách je to o něco horší než na uzavřené ploše. Pustit z vodítka ho zatím nemohu. S lidmi vychází naprosto bez problémů. Když sem přišel, nebyl zvyklý na zvířata, ale se psy i fenami tady vychází dobře. Argo je dost temperamentní, hodil by se do rodiny s většími dětmi. K těm malým úplně vhodný není. Byl by pro něj ideální domek se zahradou. Určitě potřebuje přístup do domu minimálně na noc.“

Případní zájemci mohou kontaktovat spolek RTW – naše láska, jejich naděje na telefonním čísle 724 394 026.