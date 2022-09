Vyjádření Arrivy se Deníku zatím získat nepodařilo, ale Martin Fencl ze společnosti POVED, která organizuje a řídí Integrovanou dopravu Plzeňského kraje, Deníku potvrdil, že situace je vážná. „Už na konci srpna jsme měli jednání s dopravcem, který nám garantoval, že nebude problém, že spoje budou odjíždět, maximálně 1. a 2. září že bude chybět pár řidičů a budou drobné výpadky. Situace se ale horší den ode dne,“ řekl Fencl s tím, že POVED denně řeší situaci s dispečery Arrivy a snaží se, aby počty neodjetých spojů byly co nejmenší. „Situace na straně dopravce je velmi vážná,“ uvedl Fencl s tím, že situace se řeší. Odpoledne by tak mohlo být jasněji, co bude dál.