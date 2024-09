Když byla v době koronaviru zavřená divadla, nechal se zaměstnat jako řidič u pražských dopravních podniků. Ještě než polil kolo loďobusu sektem, popřál mu miliony spokojených cestujících. „Tohle je naprosto unikátní záležitost nejenom historií tohoto stroje,“ uvedl. Křtu plachetnice se ujala modelka a moderátorka Andrea Verešová, která prozradila, že se na moři plavila několikrát.

Chybělo málo a jedinečný stroj by skončil ve šrotu. Shodou okolností se o vozidle s lodí zaparkovaném ve Fryčovicích na Ostravsku dozvěděl jednatel firmy AC Heating Michal Fiala. Unikát získal a dopravil do zázemí společnosti v Letkově. Jeho obnova trvala necelé dva roky. Zapojili se do ni nadšenci z Muzea dopravy ve Strašicích.

Některé díly byly zčásti vyrobené na zakázku, další pocházejí z vrakovišť a soukromých sbírek. „Opravovali jsme motor, plechařinu, dveře. Nové jsou například pneumatiky a schody. Měnily se lišty, gumy do oken a hlavně se lakovalo. Na konci letních prázdnin se pak na autobus nasadila loď,“ popisuje Michal Kouba ze strašického muzea. „Musím ale říct, že autobus byl v lepším stavu než vůz RTO, který máme v muzeu, ten jsme museli opravovat 12 let,“ dodává.

Zatímco autobus je kompletně zrenovovaný, na lodi ještě pokračují dokončovací práce. „Odlehčili jsme ji, aby nebyla pro ten vůz tak těžká. Odřízli jsme část zábradlí nahoře, abychom se vešli do čtyř metrů a nebylo nutné řešit nadměrný rozměr při přepravě,“ vysvětluje Michal Fiala s tím, že autobus vyjel na celorepublikový sraz do Ralska a byl i na setkání historických vozidel v Jihlavě, kde získal hlavní cenu.

Společnost AC Heating ho chce představovat v rámci své prezentace na různých veletrzích. Do budoucna by měla sestava navštívit všechny české nádrže a tím naplnit odkaz touhy po svobodě profesora Wlocha.