Školní autobus tu stojí rovněž a děti přes křižovatku k devítiletce kvůli jejich bezpečnosti doprovázejí strážníci (stejně tak po vyučování).

Linka 239 Hrádek - Dobřív - Holoubkov je prozatím beze změn. Od 7. do 9. května a následně ještě od 14. do 16. května bude vjezd do Mýta z tohoto směru zcela uzavřen i pro linku 239.

Omezení je dočasné, protože stavba postoupila do úzké části komunikace a doprava běžnými autobusy není bezpečná.