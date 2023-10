Světlo na konci tunelu aneb důkladná rekonstrukce silnice ze Stupna do Střapole vrcholí. Od pondělí 23. října už po nově položeném asfaltu jezdí linkové autobusy, ale jinak je komunikace do konce října uzavřena.

Oprava silnice. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Dimír Šťastný

Výjimku mají jen místní při cestě k lékaři, do zaměstnání, dopravě dětí do škol, atd. Ovšem jen s maximální opatrností a podle pokynů pracovníků dodavatelské firmy. „Předpokládáme, že až do 3. listopadu bude pokračovat úprava krajnic, značení vozovky a úklid,“ má jasno starosta Břas Miroslav Kroc.

Stavební ruch v lokalitě však zdaleka nekončí. Od 23. října je uzavřena silnice od benzínky v Břasích do Radnic. Nejprve s třídenním frézováním vozovky, následnou opravou vodovodních uzávěrů a přípravou na položení dvou asfaltových vrstev. Což se podle harmonogramu odehraje mezi 8. a 16. listopadem. Do konečného termínu 25. 11. je pak v plánu zaměření silnice, její značení a čištění. Přestože rakovnická společnost chce za příznivého počasí termíny zkrátit, musí se obyvatelé Břas obrnit trpělivostí s tím, že oficiální objížďka je vedena přes Újezd u Svatého Kříže.

Z Líšné na Žebrák a Točník to nepůjde až do 8. listopadu

Složitější to mají zákazníci, kteří chtějí pro ovoce a zeleninu do areálu Sadů Schwarz. „Je to i pro nás nepříjemná komplikace, ale nedá se nic dělat. Na sociálních sítích jsme zveřejnili plánek, kudy se k nám lidé dostanou. Od Radnic bez problémů, z druhé strany lze využít boční ulici od křižovatky na Darovou. Dobrodružnější je cesta z Přívětic nebo kolem Primalexu zadní branou přímo do areálu,“ vypočítává varianty spolumajitel firmy Richard Schwarz.