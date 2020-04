S vyhlášením nouzového stavu se museliv polovině března vyrovnat i majitelé autoškol. Nyní jim po vládním verdiktu svitla naděje, že otevřou v pondělí 11. května.

Bezmála dvouměsíční nucená přestávka nepotěšila třeba majitele rokycanského výukového zařízení Pavla Šnajdra: „Naštěstí nemám zaměstnance, takže to snad přežiji. A další výhodou je, že ještě nezačal kurs pro motorkáře. Pokud jde o šoféry osobních aut, měl jsem na starost deset uchazečů a jsem nyní s nimi alespoň v telefonickém spojení. Radím, na co se mají připravit v teoretické fázi a doufám, že návyky za volantem nezapomněli,“ usmívá se optimisticky laděný muž. Musel si poradit s nájemným nebo uhrazením daní za vozový park. Zvažoval sice přechodné umístění aut do depozitu, ale úřední mašinérie ho odradila.

Před třemi lety se na nejistou podnikatelskou dráhu ve stejném oboru pustila Barbora Šůlová z Kamenného Újezdu: „Věřte, že pocit je to strašný. Pořád mezi lidmi a teď týdny jen sedím doma. Občas se ozvou moji frekventanti, když si nevědí rady s nějakou testovou otázkou. Mám jich teď na povel deset a výlučně se jedná o skupinu B, tedy řidiče osobních aut. Ať jde o nováčky, pokročilé nebo čekatele na opravnou zkoušku.“

Řidiče trolejbusu chce dělat čtyřicátník Josef z Plzně: „Je to nepříjemné zdržení. Absolvoval jsem dlouhodobý kurs a na jeho konci prověrku technických znalostí. Pouze jízdy jsem před vyhlášením omezení nestihl.“