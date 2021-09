Chybět nesmí soutěž v trojboji (bench press - mrtvý tah - dřep). Souboj bude probíhat ve skupinách muži, ženy a v sázce jsou hodnotné ceny! Pokud máte zájem se zúčastnit trojboje, je ideální kontakt na IG, FB, e-mailu, telefonicky nebo se stačí registrovat na recepci. A o co půjde?

Návštěvníky čeká atraktivní program. Od 9 do 10hodin měření InBody zdarma, v čase 10 až 12 hodin kulturistický trénink Milana Podzimka a poté ukázka cviků s cílem jak se správně rozehřát před tréninkem.

Bezmála čtyři roky funguje fitness B-FIT v Rokycanech. S kardio zónou, činkárnou, vynikajícími stroji, atd. Ve čtvrtek 23. září zde otevřou dveře dokořán všem zájemcům, a to od 9 do 17 hodin zdarma!

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.