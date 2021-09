Nejprve dorazily Klatovy a držely se statečně. V poločase vedly o pět, po třetí části o dva body, ovšem finiš patřil SKB. Vyhrál 80:73 a druhý den ho čekaly Domažlice. Scénář byl obdobný. Chodové dlouho kousali (v poločase to bylo 31:39), jenže druhá půle patřila domácím. Zvítězili 75:57 a 9. i 10. října je opět doma čekají Litoměřice B a Kbely.

Na palubovce haly v Jiráskově ulici vstupovali chlapi SKB do nového ročníku II. ligy. Na úvod skupiny A měly Rokycany za soupeře důvěrně známé protivníky z regionu.

