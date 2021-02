V noci z pátku na sobotu byl vyhlášen stav bdělosti na Holoubkovském potoce. Měření v rokycanské Dvořákově ulici 30. ledna v sedm hodin ráno šedesát cm, což je hranice I. stupně povodňové aktivity (lze ho označit i jako bdělost). V průběhu dne hladina klesala, aby se včera dopoledne se ustálila na 45 centimetrech.

V Nové Huti na okraji Hrádku o sobě dala vědět Klabava. Rovněž zde atakovala prakticky celou sobotu první stupeň a pokles nastal až včera kolem třetí hodiny ranní.

Od sobotního odpoledne do odvolání je přerušený chod oblíbeného přívozu přes Berounku v Darové. Bdělost je sice vyhlášena až při 180 cm a řece chybělo do této hranice zhruba patnáct centimetrů) podle údajů z Liblína), ale přesto by jízda přes vodu nebyla zcela bezpečná.