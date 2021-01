Berounka je jednou z nejkrásnějších řek ČR a jednou z mála, kde plujete krajem bez silnic, volnou přírodou. Právem je území, kudy protéká, nazývané krajem Oty Pavla. Spisovatele, který o vodě a okolí dokázal poutavě psát.

Pokud jde o Rokycansko, má být malý okres na co pyšný! Od Dolanského mostu k mostu v Liblíně měří přes 21 kilometrů a po trase mohou vodáci i pěší výletníci spatřit spoustu zajímavostí. Hned po třech kilometrech přítok Klabavy, o kus dál jezy Telín a Valentovský mlýn či zmíněnou Darovou. Pokračuje se přes Kaceřov, Žíkovský i Libštejnský mlýn a cílem výletů bývá právě zřícenina hradu Libštejn. Tábořiště Kobylka je neklamným znamením vjezdu do Liblína, kde za mostem přebírá vládu sever Plzeňska!

Zbirožské ohrožoval svérázný cizinec

Zbiroh – Dvaadvacetiletý cizinec čelí obvinění ze dvou přečinů. Po divoké jízdě má na triku neoprávněné užívání cizí věci i maření výkonu úředního rozhodnutí.

První lednovou sobotu sedl mladík do vozu zn. Citroën a na zákazové značky nereagoval. Dostal se k obchodu v centru, kde vyjel mimo komunikaci. Při zpáteční jízdě ulicí poškodil přední dveře zaparkované Škody Octavia. Policisté zjistili, že řidič usedl za volant, ačkoliv mu to bylo verdiktem rokycanského soudu zakázané. Navíc vozidlo, do něhož sedl, použil bez vědomí majitele. Škoda byla vyčíslena na dvacet tisíc.

Hůrečtí připravují územní plán

Hůrky – V prosinci loňského roku rozhodli zastupitelé o zpracování nového územního plánu. Nechtějí však významný dokument připravovat sami a oslovují spoluobčany. Především s náměty na novou výstavbu, zalesnění, založení vodní plochy, pěší propojení, doplnění stromořadí, sportoviště, atd. Písemné podněty (s celým jménem, adresou, případně parcelními čísly) lze doručit poštou či osobně do sídla úřadu, a to do poloviny února. Odborníci poté návrhy posoudí.

V gymnáziu a SOŠ otevírají

Rokycany – Sobotní dopoledne je v gymnáziu a partnerské střední odborné škole vyhrazeno Dnu otevřených dveří. S ohledem na aktuální situaci ovšem formou on-line, a to mezi 8. a 12. hodinou. Zájemci mohou počítat s virtuální prohlídkou, speciálním videem i přehledem studijních oborů. Hovořit mohou s ředitelem Pavlem Vlachem, jeho zástupkyněmi Lenkou Likeovou i Mladou Mužíkovou nebo se studenty. Včetně žáků nově otevřené třídy v angličtině. (hav)