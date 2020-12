Ani za ztížených podmínek nechyběla na Štědrý den v okresním městě distribuce světla z Betléma. Opět pod dohledem skautů z tamního střediska Rarášek.

Sváteční symbol byl na Štědrý den distribuován ve dvou kostelích | Foto: Deník / Václav Havránek

Pět děvčat dorazilo ráno do evangelického kostela v Jiráskově ulici a hned od devíti hodin do vstupního prostoru chodily s lucerničkami desítky zájemců. Další skupina zamířila do chrámu Panny Marie Sněžné na Masarykově náměstí.