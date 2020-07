Až bude fasáda obnažena, měl by ji zdobit brizolit stejné barvy a struktury jako při vzniku před devadesáti lety. „Takový je požadavek památkářů,“ upozornil ředitel Lukáš Rada.

První etapa třímilionové investice se týkala průčelí objektu. Byla dokončena a předána v říjnu loňského roku. Včetně opravy dominanty, jíž je sousoší, znázorňující učitelku s děvčaty. Je to připomínka, že vzdělávací zařízení bylo původně koncipované jako ryze dívčí, což vydrželo až do roku 1948.

S návratem žáků po nucené jarní přestávce startovala zbývající část. Ovšem výrazně mohutnější, neboť rekonstrukce omítky se dotkne plochy od vchodu až na druhou stranu komplexu do zahrady. Navíc se nad vstup do budovy vrátí původní bronzový nápis Základní škola T. G. Masaryka. „A nesmírně důležitý je pro osazenstvo navržený výtah u jídelny. Bude zasahovat do chodby a doufáme, že termín dokončení do 31. srpna stavaři splní,“ je Lukáš Rada optimistou. Dosud byla devítiletka vybavena jen schodolezem, na začátku výuky by mohla být kompletně bezbariérová.