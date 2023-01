Ikonické místo, téměř v centru Rokycan, má výměru 10 782 metrů čtverečních. „S minimální cenou 300 Kč za čtvereční metr plus DPH. Zároveň ale s důležitými podmínkami před samotnou transakcí. Kupující bude muset do jednoho roku od uzavření smlouvy zlikvidovat odpad z produkce metalurgických provozů bývalé slévárny. Do dvou let pak musí být vydáno stavební povolení pro technickou infrastrukturu budoucích rodinných domů. Urbanistická studie z roku 2011 s návrhem šestnácti objektů je hotová,“ uvádí místostarosta Jiří Sýkora. Jednal se současným nájemcem a objevil se už kupec. Souhlasili, že by se na odvozu materiálu podíleli společně.