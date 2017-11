Blíží se konec vodní eroze na polích a šetrnější zacházení s půdou?

Němčovice – Začátkem října proběhlo vypořádání připomínek k návrhu tzv. protierozní vyhlášky, kterou předložilo v červnu ministerstvo životního prostředí. Jedná se o návrh vyhlášky o ochraně zemědělské půdy před erozí, která by měla pro zemědělské půdy stanovovat limity pro možnou míru ohrožení vodní erozí.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Jiří Kosík

Vyhláška by měla být právním předpisem k zákonu č. 334/1992 o ochraně zemědělského půdního fondu. Samotné připomínkování předloženého návrhu bylo velmi emotivní a bouřlivé ze strany zástupců zemědělských společností, Ministerstva zemědělství a především Agrární komory. Snažili se do poslední chvíle o prosazení odložení platnosti vyhlášky nebo o posunutí jednotlivých zpřísňování, které snižují možnou míru ohrožené půdy vodní erozí.

„Trváme na tom, že s tím nesouhlasíme, je to nepřipravené, neprovázané na zemědělské registry, obce by měly z našeho pohledu příliš velké pravomoci,“ sdělil ČTK mluvčí Agrární komory ČR Jiří Felčárek a to i přesto, že podle údajů samotného Ministerstva zemědělství je vodní erozí v ČR ohroženo až 60 procent zemědělské půdy. Erozní události by se podle něj měly řešit individuálně. Přitom postupné zpřísňování je stanoveno ve čtyřletých periodách. K určení přípustné míry erozního ohrožení půdy se pak bude využívat tzv. protierozní kalkulačku. Pomocí tohoto nástroje si uživatel půdy může sám zjistit, jak hodně ohrožuje půdu vodní erozí.

Na rozdíl od organizací zastupující zemědělské lobby vyjádřili starostové venkovských obcí podporu návrhu protierozní vyhlášky, protože se jedná o nástroj na ochranu zemědělské půdy před bezohledným chováním některých zemědělských společností k půdě. V častých případech dochází při vodní erozi ke splachům ornice z pole do obcí a tím ke škodám nejen na obecním majetku. Žel, mezi agrotechnická opatření, která mají pomoci zabránit půdní erozi, bylo zařazeno i tzv. „přímé setí do umrtveného drnu.“

Během procesu dochází k ošetření zeleného drnu zpravidla přípravky s obsahem glyfosátu (např. přípravek Roundup), který zelený drn umrtví, aby bylo možné do něj provést setí. O vedlejších účincích glyfosátu na lidské zdraví se vedou velké polemiky a hovoří se i o jeho zákazu. Navrhovaná vyhláška by neměla podporovat postupy, které mohou přinést negativní dopady na lidské zdraví.

Vyhláška již měla být účinná od července letošního roku, následně byla její platnost posunuta na začátek roku 2018 a nově na polovinu příštího roku v návaznosti na agrotechnické práce.