„Pojďte dál,“ zval s úsměvem o hůlku se sice opírající, ale jinak zpříma se držící, muž. Nikdo by mu pětadevadesátiny nehádal. Překvapený byl i starosta Václav Kočí, když Bohuslavu Špiclovi za město blahopřál. Zvláště poté, co se s ním pustil do řeči.

Bohuslav Špicl, 95 let | Foto: Deník / Redakce

Dětství jubilant prožil v Plzni a počátky jeho dospívání byly spojené s vojnou. Po základní škole vystudoval vojenské gymnázium v Moravské Třebové. Jako čtyřiadvacátý ročník se posléze nevyhnul nucenému nasazení. Před přesunem do Německa ho nejdříve poslali do Mirošova, kde byly pily a stavěl se tam pracovní tábor. „Odtud jsme něco pěšky nachodili do Rokycan za děvčaty,“ vzpomínal.