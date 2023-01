Obec dotuje tuto oblast ze svého rozpočtu. „S cílem průběžně opravovat vodovodní a kanalizační trubky, což předpokládá ročně investice za osm milionů,“ uvádí starosta Miroslav Kroc. Délka potrubí je zhruba padesát kilometrů, a to představuje v místě s 2300 obyvateli v průměru 22 metrů na člověka. Pokud by byla rekonstrukce řadu realizovaná bez finanční injekce obce, vyšplhala by se cena za krychlový metr ke dvěma stovkám. Proto je dalším úkolem snižování ztrát při únicích vody z potrubí. Nyní se pohybuje kolem dvaceti procent.