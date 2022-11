Žlutohnědá budova už v ničem nepřipomíná vyřazenou buňku z Ejpovic, kterou sem nadšenci zhruba před rokem dopravili. Kromě oken, dveří či omítky přibyla sedlová střecha a další operací bude snad ještě do konce roku přístřešek s výdejním okénkem pro jízdenky. Novotou svítí i nástupiště s dlažbou a charakteristický železniční kříž upozorňuje, že se tu děje něco mimořádného.

Jenže co s objektem, k němuž nevedou koleje? To je další díl unikátního projektu a Mikudíkové už závodí s časem. „Teď se stmívá nepříjemně brzy, takže tu trávíme spíše soboty a neděle. S tím, že koleme chceme položit co nejdříve a souběžně s tím chystáme dvě lokomotivy. Parní i elektrickou a k nim pochopitelně vagóny,“ odtajnil nejbližší plány Zbyněk junior.

Mikudíkovéi už před lety oslovili se svým záměrem tehdejší představitelé Rokycan. Jenže narazili a naštěstí jim vstříc vyšli v Břasích. „Přístup starosty Miroslava Kroce byl bez nadsázky fantastický. Obec pomohla s pořízením materiálu a na nás byla vlastní práce. Obdobné tratě jsou populární v Německu či Švýcarsku. U nás půjde o půlkilometrový okruh s položením do štěrku a rozchodem kovových kolejí sedm a čtvrt palce, což je 184 milimetrů,“ dodal starší ze Zbyňků. Součástí budou kromě kolejí i výhybky, perón, malé depo a možná miniaturní parnička s malými vagóny.

Pikantní je, že o pár set metrů dál vede klasická trať z Radnic do Chrástu a dál. Stavět se začala roku 1862 a o rok později byla zprovozněna. Takže v dubnu 2023 slaví 160. narozeniny a snad za účasti menšího bratříčka.

