Úterý 28. května bylo dnem, kdy uplynulo 75 let od tragického úmrtí člena pozemního personálu RAF v Anglii Viktora Waidlicha. Představitelé Břas si smutnou událost připomněli u pomníku, který stojí od roku 2019 poblíž rodného domu v Kříších.

Rodák z Kříší Viktor Weidlich působil za II. světové války u 311. bombardovací perutě v Anglii. | Foto: Jaroslav Kreisinger

Waidlich se narodil 14. září 1918. Za II. světové války byl poslán na práci do Kielu a v prosinci 1944 se připojil k transportu do Švýcarska. Přes Francii pokračoval ke kanálu La Manche a do Anglie připlul v lednu 1945. Přidělen byl k pozemnímu personálu československé 311. bombardovací perutě a do vlasti se vrátil v srpnu.

Jeho minulost se však nelíbila nastupující komunistické moci. Jako nepřítel státu měl být zatčen a souzen v politickém procesu s plukovníkem Jaromírem Nechanským a dalšími vojáky ze Západu.

Na sklonku května 1949 si pro něho přišli dva příslušníci státní tajné bezpečnosti. Při zatýkání se však bránil, došlo k přestřelce, během níž zemřel. Bylo mu 31 let.