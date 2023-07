Odkaz vojáka a někdejšího obyvatele obce Jiřího Potůčka si v nedělním dopoledni připomněli v Břasích. Společně s politiky a zástupci vojenských složek uctili památku radisty skupiny Silver A, který byl zastřelen před 81 lety v období heydrichiády.

Pietní akt v Břasích uctil památku radisty Jiřího Potůčka | Video: Deník/Václav Havránek

Akt se odehrál před úřadem v Břasích, kde je nepřehlédnutelný pomníček ve tvaru padáku a zahájilo ho odeslání vesmírné telegrafické depeše.

Potůček s krycím jménem Tolar obsluhoval vysílačku po výsadku do okupovaného Československa na přelomu let 1941 a 1942. Poté, co se jeho kolegové postarali o splnění úkolu odstraněním říšského kancléře Heydricha, byl také vystaven pronásledování. Poslední zprávy do Londýna posílal z Chrudimska a pak už jen marně utíkal, aby ho o život připravil aktivní český četník…

Zdroj: Deník/Václav Havránek

Představitelé Břas se už v minulém týdnu zúčastnili jiných pietních aktů na východě Čech. A jejich věnec v modro-žlutých barvách doplněných o bílou vzbudil rozruch na sociálních sítích. Dezinformátor a organizátor protestních akcí Jindřich Rajchl obec napadl v přesvědčení, že Břasy napodobily ukrajinské symboly. Přidaly se k němu stovky stoupenců, zatímco vysvětlující příspěvky byly nemilosrdně mazány. „Chci poděkovat všem, kteří zachovali chladnou hlavu a nevěřili snůškám nesmyslů,“ vyjádřil se v závěru nedělního setkání starosta obce Miroslav Kroc.