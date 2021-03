Vzpomíná na něho i starosta župy Miroslav Kroc:

Smutná zpráva o úmrtí dorazila do sokolských jednot celého okresu. Honza Auinger obnovil činnost jednoty v Mýtě, kde byl následně od devadesátých let minulého století téměř 25 let v jejím čele. Od mládí byl velkým gymnastou a sportovcem. Učil na gymnáziu v Rokycanech a po roce 1989 jej také dlouhá léta řídil. Působil v zastupitelstvu města Mýta a několik let zde zastával funkci místostarosty.

V Sokole se účastnil všech polistopadových sletů, pomáhal s organizací závodů na župě a nelze zapomenout na jeho historické znalosti. Na přednášky o Sokole nebo připomenutí odkazu Jana Husa při ohni u kapličky nad Mýtem členové jednoty nikdy nezapomenou. Poslední dobou ho trápily zdravotní problémy. Přesto se účastnil valných hromad, oslav 150 let od založení Sokola v Mýtě a stále zůstával pro všechny bratrem, od kterého lze čerpat životní moudrost a nadhled.

Děkujeme Honzo. A naposledy: Bratře, zdar!