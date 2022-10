Burzy dětských věcí připravují ve Zbirohu i Rokycanech

Členky svazu žen ve Zbiroze opět organizují burzu dětského ošacení, ouvi a sportovních potřeb. V multifunkčním sále úřadu začínaly včera odpoledne a zboží berou i dnes od 9 do 11 hodin. Nabízet ho budou hned v úterý od 11 do 17 hodin a ve středu mezi 9. a 17. hodinou. Čtvrtek je pak vyhrazen likvidaci věcí (od 14 do 15 hodin).

Ilustrační foto. | Foto: Repro Deník