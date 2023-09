Kam za zábavou a poznáním na Rokycansku? Zde je další porce akcí:

HRÁDEK – Pionýr Hrádek zve malé i odrostlé návštěvníky na akci s názvem Dobrodružství na míru. Koná se v pátek 8. září od 16 do 19 hodin u pionýrských chatek. Součástí programu jsou rukodělné dílničky, soutěže, pes Tobík, fotografie, odměny. Pro děti bude připraven oheň s opékáním uzenin, sladkosti a pití zdarma. Představí se hasiči, rybáři, městská policie a kynologové.

ROKYCANY – V sobotu 9. září od 14 hodin doprovodí výstavu Křídla Rokycan v Muzeu dr. Horáka komentář Petra Bortela. Autor expozice, která přibližuje nadšení z počátků letectví a zakládání místního aeroklubu nebo historii i současnost rokycanského letiště na dobových fotografiích. Díky pamětníkům je k vidění velké množství unikátních snímků, fotografií, dokumentů, plakátů, ale i maket a modelů techniky.

SEDLECKO – Představitelé Bušovic zvou v sobotu 9. září od 15 hodin na Setkání občanů při vínečku. Koná se před budovou obce v Sedlecku. Prezentovat se budou vinotéky z Radnic i Volduch a milovníci vína se mohou těšit také na burčák.

ROKYCANY – Rokycanští patrioti pořádají už po jedenácté Den plný her. Termínem je neděle 10. září s časem od 14 do 17 hodin. V závěru se uskuteční losování o vstupenky do Dinoparku.

Návštěvníci i letos zamíří na travnatou plochu a písčité hřiště mezi Brankou, bývalou knihtiskárnou a budovou Lesů města Rokycany. Pro děti je připravena spousta soutěžních disciplín i nesoutěžních atrakcí. Za splnění si kluci a děvčata vyberou drobné odměny.