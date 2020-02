Rok 2019 nepatřil pro dobrovolné hasiče k těm nejdramatičtějším. Výjezdovou jednotku bušovického sboru zaměstnal občasný vítr nebo neukáznění turisté v prostoru Kokotských rybníků.

O to více se mohli nadšenci soustředit na akce v okolí. Pro soptíky to byly atraktivní ukázky u vodní elektrárny pod Darovou a do Břas dorazili Bušovičtí s letitou stříkačkou a v historických oděvech. Doma se podíleli na oslavě stých narozenin Sokola.