Bušovičtí přistaví obří kontejner

Obyvatelé tří míst mohou během dneška využít velkoobjemový kontejner k likvidaci nepotřebných věcí. Ve Střapoli bude přistaven od 7.45 do 8.15 hodin, v Sedlecku od 9.15 do 9.45 hodin a v Bušovicích před pohostinstvím od 10.45 do 11.15 hodin.