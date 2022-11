Bylo jich pět a v listopadu 1989 založili Občanské fórum

autor externí

Sedmnáctý listopad 1989 byl zlomovým dnem v historii Československa. V Praze se uskutečnila velká demonstrace studentů, k níž se připojili odpůrci tehdejšího režimu. To, co následovalo, se zapsalo do dějin jako sametová revoluce.

Ilustrační foto | Foto: Evžen Báchor