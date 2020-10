Deníku to potvrdila krajská policejní mluvčí Martina Korandová.

Bernard do karantény nastoupil letos v březnu poté, co se nákaza objevila u radní Radky Trylčové, nemoc byla několik dní nato rovněž potvrzena u náměstka hejtmana Zdeňka Honze. Koncem března tehdejší hejtman oznámil, že je na covid-19 negativní a ukončil karanténu. Poté navštívil domov seniorů na Klatovsku a setkal se i s některými krajskými úředníky. Když začal pociťovat příznaky nemoci, nechal se znovu otestovat a krátce nato oznámil, že je na covid-19 pozitivní. To bylo počátkem dubna.

Některými lidmi byl poté Bernard osočen, že se mohl dopustit šíření koronaviru, a policie zahájila vyšetřování pro podezření z šíření nakažlivé nemoci. „Vyšetřování probíhá z úřední povinnosti a na podnět občanů. Případem se začala zabývat kriminální policie,“ uvedla tehdy Korandová.

Sám Bernard v té době odmítl, že by se čehokoli dopustil. „Neurčoval jsem si délku karantény, ani kolikrát budu testovaný, ani jak dlouho v karanténě mám být. Vše řídila krajská hygienická stanice. Do práce jsem šel poté, co byl můj test negativní a uplynulo více jak čtrnáct dní od kontaktu s kolegyní radní, která byla pozitivní na covid-19,“ napsal 6. dubna na svůj facebook Bernard.

Kritizoval zároveň, že je zákeřná nemoc využívána k politickému boji.

Bernard byl poté, co vystoupil z ČSSD, v červnu odvolán zastupiteli Plzeňského kraje z postu hejtmana. V říjnových volbách se ale opět stal členem zastupitelstva, když byl zvolen coby lídr hnutí STAN. O post hejtmana už neusiluje.

Policie teď došla k závěru, že se on ani nikdo jiný šíření koronaviru na Plzeňsku nedopustil. „Věc byla odložena, neboť nebyla naplněna skutková podstata trestného činu,“ potvrdila Deníku Korandová.