S využíváním veřejného prostranství k trvalému parkování osobních vozů se neztotožňují představitelé Cekova.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Redakce

„Centrum vesnice by mělo být naší výkladní skříní a nikoliv parkovištěm,“ má jasno starosta Josef Holub. Příslušné vyhlášky platí v obci už dva roky a vypadá to, že nyní bude jejich znění uvedeno do praxe. Majitelé aut mají čas pro hledání vhodného prostoru na vlastním pozemku. Pokud takovou možnost nemají, mohou uzavřít smlouvu s obcí o příslušném poplatku. „Zatím spíše za symbolickou cenu,“ dodal Holub.