„Už týden zažíváme nápor. Nejhorší je to právě po druhé hodině odpolední, kdy většina lidí končí v zaměstnání. Zákazníci tankují i do kanystrů, není výjimkou, že v autě jich mají několik najednou,“ popsala situaci obsluha s tím, že pohonné hmoty na stanici Tank ONO si stále drží oproti konkurenci nižší cenu. „Na nápor jsme zvyklí, při každém zdražení se tu tvoří fronty. Tohle je ale extrém.“

Na čerpací stanici Shell v centru Plzně zaplatili v pátek řidiči za litr nafty 43,90 Kč a za litr benzínu 42,50 Kč.

Třeba na Klatovsku se Robin Oil ve směru na Sobětice ještě držel pod pomyslnou hranicí 40 Kč/l. Za Natural 95 zaplatili včera lidé 39,90 Kč a za naftu 39,50 Kč. Mezi nejdražší v Klatovech patří čerpací stanice K 5 ve směru na Plánici, kde za stojí litr Naturalu 95 44,90 Kč, stejně tak litr nafty.

Průměrná cena pohonných hmot u českých čerpacích stanic je totiž nejvyšší v historii. Potvrdil to ekonom Lukáš Kovanda z Národní ekonomické rady vlády. Důvodem je podle něj zdražování ropy na světových trzích a také citelné oslabení koruny vůči dolaru, oboje kvůli propuknutí války na Ukrajině. „Za jediný den totiž benzín zdražil o více než korunu na litr a nafta přidala dokonce více než 1,60 koruny na litr,“ vyčíslil ekonom. Upozornil také, že motoristé musí počítat s tím, že ceny paliva budou dramaticky růst i v příštích dnech. „Od invaze na Ukrajinu v minulém týdnu zdražují nebývale citelným tempem, denně v rozsahu kolem 50 až 60 haléřů, tempo však může ještě akcelerovat. A to zejména v tom případě, že Rusko v rámci odvety za sankce Západu omezí své dodávky plynu či ropy do Evropy, případně na ně Západ uvede embargo,“ vysvětlil.