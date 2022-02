Šestašedesátiletý spisovatel a především tramp, který desítky let pravidelně v pátek odpoledne zamává civilizaci a vyráží do přírody. „Především do milovaných Brd,“ konstatuje muž, k jehož jménu neodmyslitelně patří přezdívka Kutloch.

Nejnovější publikaci bere Šlejmar jako svérázné pojetí tampingu. Rozdělil ji po měsících s tím, že adresátem je jeho mladší sourozenec Kůťa a lokalitami kromě zmíněných Brd také Manětínsko, jižní Čechy a další nádherná zákoutí. „Scénář nám naboural covid. Z Plzně nedorazili Petr Náhlík nebo Jiří Hlobil. Úryvků s tak perfektně zhostili kamarádi ze souboru Prašivina Petr Matějka alias Matěj a písničkář Žíla,“ uvedl moderátor Tomáš Makaj. Je hnacím motorem kulturního dění v obci a dalším významným hostem se stal starosta Jiří Hahner. Nejen kvůli podílu na vydání dvousetstránkového díla, ale také s ohledem na muziku, která zněla po oficiální části křtu. Na pódiu se střídaly kapely Lomikámen a Brdgrass!

Šlejmar jako člen osad Fort Scout a později Vlčí skála získával první poznatky o tampingu v roce 1968 díky manželům Šmolíkovým a lesníkovi Šeflovi. V osmdesátých letech se pustil do poezie i prózy, přestože to v období tuhé normalizace lehké nebylo. Přesto se prosadil do Mladého světa a je držitelem Zlatého Trapsavce. Mezi jeho známá díla se řadí Doteky na sluneční straně srdce, V koutě svého vesmíru, Cesta do proměnliva či některé definitivní úsměvy.