„V dubnu 2023 jsme při jednáních s vedením společnosti trvali na zachování pracoviště v ulici Boženy Němcové. Jenže nová legislativa obsahuje docházkovou vzdálenost k nejbližší poště do tří kilometrů, což bylo v tomto případě splněno. Navíc podle analýz došlo v Rokycanech za posledních pět let k poklesu návštěv pošty až o třetinu a výkony prý klesly o čtyřicet procent," vrací se o patnáct měsíců zpět starosta Tomáš Rada.

S likvidací pracoviště v sídlišti byla spojena ještě jedna komplikace. Klienti museli cestou na dnes jedinou poštu do Jiráskovy ulice překonávat náročnou překážkovou dráhu kvůli obří rekonstrukci frekventované komunikace. Ženy za přepážkami však dramatický nápor zákazníků vylučují: „Osvědčil se systém přihlášení pro jednotlivé služby. Podle dat se čekací doba výrazně snížila," shodly se dámy. Na opatření si musel zvyknout i pan František, který bydlí v Polní ulici a má to do centra Rokycan daleko: „V seniorském věku jsem se musel učit, ale elektronické služby zvládl docela obstojně. Dopisy neposílám, neboť rychlejší je e-mail či jiná možnost zasílání zpráv. A balíky mi doručí jiná služba."