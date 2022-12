ROKYCANSKO - Akce Česko zpívá koledy se vrací v plné parádě. Středeční večer je minimálně ve čtyřech místech okresu vyhrazený společnému přednesu vánočně laděných písní. Také letos se připojily Rokycany s dějištěm na Masarykově náměstí. Rovněž v Mýtě zvou organizátoři do centra a v Břasích před sídlo úřadu. Ve výčtu nechybí ani Zbiroh, kde se v proluce kromě hromadného přednesu přesvědčí o své šikovnosti kluci a děvčata ze základní i mateřské školy. Více informací ZDE

LHOTA POD RADČEM - V úterním odpoledni zamíří do obce pod vrchem Radeč Mikuláš a kvůli zlobivým dětem možná i jeho rohatý společník. Nadílka začne v 16.30 hodin s pohádkou Divadélka Nana a bude u toho účinkující Milena Jelínková.

ROKYCANY - Režie I. ligy neregistrovaných vyšla dokonale. Ve středu je na pořadu poslední kolo týmové soutěže a půjde v něm o titul i o pád do druhé ligy. Sestupové starosti mají dva celky, které se představí hned v 17 hodin. Inzula si to rozdá s Tři plus dvě. Jen o pátou pozici půjde ve střetnutí Hrádek versus Kovostav (18.00) a pak už jsou ve hře cenné kovy. Nejprve bronz v souboji Inpeel – Rumpold (19. hodina) a následuje přímý duel o prvenství mezi Bedřichem a Totalgymem.

Rokycanští lesáci jsou na nápor připraveni, prodej stromků začne ve středu

DOBŘÍV - Dobřívští ve čtvrtek hostí dámu, která má k obci na jihu Rokycanska nesmírně blízko. Úspěšná spisovatelka Jana Poncarová představí takřka na domácí půdě nový titul Herečka, ale doveze i předchozí publikace, které měly u čtenářů obrovský ohlas. Autorská beseda v sále úřadu začne v 18 hodin a vstupné je dobrovolné.

ZBIROH - Populární herec a režisér Antonín Procházka se představí v pátek večer ve zbirožském kině. V rámci natáčení zábavné rozhlasové talkshow zve dva zajímavé hosty - herečku Ivu Hüttnerovou a zpěvačku Petru Černockou, kterou na startu kariéry proslavila nesmrtelná Saxana. Vstupenky za sedmdesát korun lze pořídit v informačním centru (proluka) nebo před začátkem pořadu.