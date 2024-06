„Za její využití lze zaplatit pomocí QR kódu 250 korun za noc. Stejnou částku lidé zaplatí, pokud využijí servisní stanici, kde si můžou napustit čistou vodu nebo využít výlevku na kazetové WC a takzvanou šedou vodu z umyvadel a dřezů. Jsou tady i nádoby na tříděný odpad. Ještě se snažíme dodělat úpravy zeleně,“ sděluje starosta obce Karel Ferschmann s tím, že k dispozici je také dětské hřiště, pingpongový stůl, travnaté hřiště i toalety. Náklady na vybudování karavanových stání dosáhly 800 tisíc korun, z toho polovinu poskytl formou dotace Plzeňský kraj.

Stání už za dva týdny provozu vyzkoušeli první návštěvníci. „Platby pomocí QR kódu přibývají. Myslím, že lidem se tady líbí, je tady příjemné prostředí a klid. Návštěvníci přijíždějí od nás i ze zahraničí, mezi prvními hosty byla skupina z Francie s obřím obytným vozem,“ uzavírá Karel Ferschmann.

Zdroj: Deník/Veronika Krátká

Celkem čtyři karavanová stání dokončuje také nedaleká obec Břasy. Ve volnočasovém areálu Ultramarínka už je hotová stavební část a začínají práce na přípojkách tak, aby vše bylo hotovo do konce června. V sousedství „stellplatzů“ a servisní stanice vzniká i nabíjecí místo pro elektrokola. Turisté mohou využít posezení u ohniště a gril. Pokud by byla všechna karavanová stání obsazená, obytné vozy mohou zaparkovat i na parkovišti v areálu.

Majitelé karavanů budou v Břasích platit za spotřebovanou vodu a elektřinu. „Stanovili jsme poplatek 5 korun za 10 litrů vody a cenu elektřiny 15 korun za kilowatthodinu. Platit bude možné kartou i v hotovosti,“ vysvětluje starosta obce Miroslav Kroc. Do budoucna přibydou vedle stání toalety. „Zatím to řešíme suchým WC, ale už máme připravený projekt na splachovací toalety se zázemím, které by mohli využívat všichni návštěvníci Ultramarínky,“ dodává starosta.

Zdroj: Deník/Veronika Krátká

Náklady na vybudování karavanových stání a dalšího příslušenství včetně úprav okolí se blíží dvěma milionům korun. Obec získala krajskou dotaci ve výši 800 milionů.

Areál Ultramarínka nabízí turistům celou řadu sportovišť. „Mohou využít 600 metrů dlouhou in-line dráhu, nové hřiště na plážový volejbal, šachy, discgolf, parkurové hřiště, workoutové sestavy, překážky pro skateboarding i různé prvky pro děti. Navíc odtud vycházejí čtyři okruhy pro cyklisty, kde se nacházejí i různé traily. Vedle je také cross country trať pro horská kola a překážky pro malé cyklisty,“ vypočítává starosta možnosti využití volného času.