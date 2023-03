Příroda a bezpečí

Deník se v doprovodu městských strážníků z Mýta vydal do rekreační oblasti Kařízek na Rokycansku. Právě uniformovaní zaměstnanci města mají toto místo zmapované dokonale. „Jezdíme sem takřka denně. Pravidelná je i naše podzimní kontrola objektů za asistence policejních složek,“ zdůraznil šéf strážníků Josef Aubrecht.

Doporučil nejprve zastávku u Petra Kozlera, který zde trvale žije sedm let. „Když jsme to tu tehdy pořizovali, bylo jasné, že nás neminou opravy. V dezolátním stavu byly okapy a po stavební stránce jsme se docela vyřádili. Ale nelitujeme. Že jsou slyšet vlaky na trati mezi Prahou a Plzní, mi vůbec nevadí. Vždyť jsem z vechtru a alespoň podle nich srovnávám jízdní řád,“ říká. Pokud jde o bezpečnost, nezaznamenal Kozler žádnou nezvanou návštěvu a minulostí už jsou prý závody mladých jezdců na motorkách. „Už nesměle vykukuje sluníčko, takže očekávám častější příjezdy sousedů. V zimě jsou rádi, když jim to tady trochu pohlídám,“ usmál se majitel patrového domu.

Vojenské lesy roubují na Padrťských pláních ovocné stromy ze zaniklých obcí Brd

O kousek dál se usadila Vladimíra Fournierová, která si klidné lokality užívá už šest let: „Mimo sezonu je tu někdy až příliš velké ticho. Velké nákupy řeším jednou za týden výjezdem do Rokycan nebo Hořovic, na obě strany je to kilometrově naprosto stejné.

Zabrousili jsme i k objektu, kde žije už patnáct let Helena Dvouletá s dětmi. Hned po přestěhování jí dělaly starosti přívaly sněhu a chybějící technika na jeho úklid, ale dnes už si nestěžuje: „Syn a dcera jezdí do škol v Mýtě, respektive v Plzni, a mají do Kařízku docela dobré spojení. Takže si nestěžujeme a platí to i o vytápění dřevem. Objednávám ho a sbírám pouze šišky. Jsou vhodné na zátop.

Nižší komfort nevadí

Situaci na trhu s rekreačními nemovitostmi v Plzeňském kraji má zmapovanou Šárka Pubcová. Ředitelka realitní kanceláře Pubec sleduje a vnímá přetrvávající vysoké ceny nemovitostí. „To je jeden z důvodů, proč je o prodej chat k trvalejšímu bydlení stále zájem, přestože musí kupci počítat s nižším standardem. Potvrzuje to i naše rekreační sídlo na Litoměřicku. Sice bez odpovídající infrastruktury, ale zejména starší lidé se tam usazují natrvalo. Spočítali si, kolik ve srovnání s panelákem ušetří,“ míní realitní makléřka.