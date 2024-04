V Útulku pro psy Zdeňka Srstky v Němčovicích na Rokycansku čeká na nového majitele kříženec labradora Rony.

Kříženec labradora Rony se do útulku dostal ze Skomelna, kde vystresovaný pobíhal po silnici. | Video: Deník/Veronika Krátká

Přibližně pětiletého psa přivezli policisté do zařízení letos v lednu. Předtím pobíhal po silnici ve Skomelně, na krku měl utržený kus provazu. Psa se zřejmě chtěl někdo zbavit a uvázal ho v lese. Rony váží zhruba 20 kilogramů, nemá žádná zdravotní omezení.

Rony byl po příjezdu do útulku velmi vystresovaný, nenechal na sebe sáhnout. „Zpočátku s námi vůbec nekomunikoval, byl agresivní. Ale teď, jak je tady už déle, je s námi kamarád. Není ale vhodný pro někoho, kdo má doma kočky, ty nemusí. Nemá rád ani ostatní psy. Jaký vztah má k fenkám, nemáme vyzkoušené, protože v útulku žádná fenka není. Stejně tak nevíme, jak by se Rony choval k dětem. Určitě je to pes pro aktivního majitele, má rád pohyb, hodil by se do domku se zahradou,“ představuje Ronyho ošetřovatelka Hana Smetanová.

Zdroj: Deník/Veronika Krátká

Případní zájemci mohou přijet za Ronym do němčovického útulku každý den od 9 do 17 hodin. Bližší informace získají také na telefonním čísle 724 598 788.