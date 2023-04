Nedávno mrtvé myši ve skladu prodejny potravin, nyní spor o pronájem Lidového domu. V Cheznovicích rezonuje další kauza, rozdělující obec minimálně na dva tábory.

Lidový dům v Cheznovicích | Foto: Google mapy

V restauračním zařízení, jehož součástí je ubytovna, skončil bývalý provozovatel. A do výběrového řízení se přihlásili tři zájemci. Dva přespolní a z těch domácích Alena Humlová. Aktivní maminka, která kromě péče o děti už má za sebou několik povedených kulturních akcí pro malé i velké návštěvníky.

Jenže hlasování sedmičky zastupitelů dopadlo jinak a přednost dostal podnikatel ze sousedního okresu. Což vyvolalo mohutné protesty v táboře příznivců mladé ženy a po Cheznovicích koluje otevřený dopis, v němž je mimo jiné obsaženo: „Pokud by Alena Humlová dostala přednost, získala by obec skvělé zázemí k setkávání občanů. Považovali bychom to i za určitou satisfakci pro nadšenou organizátorku a žádáme zastupitele, aby své rozhodnutí zvážili."

Na dálnici u Rokycan havarovali dva řidiči prakticky ve stejný čas

Se žádostí o vyjádření jsme oslovili i starostu Josefa Koláře: „Vyjádřilo se sedm zvolených zastupitelů. Při dalším jednání už budeme posuzovat navržený text smlouvy s novým nájemcem."

Přes negativní výsledek pokračuje Humlová v pořadech pro veřejnost. Velikonoční okruh přilákal osmdesát benjamínků a a v neděli 30. dubna přiletí čarodějnice na fotbalové hřiště FC Cheznovice. Ohlášené jsou na 16. hodinu a po soutěžích nebo diskotéce následuje zapálení táboráku. Setkání patriotů obce podpořili sportovci i hasiči.