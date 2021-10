Ideálně položená je vesnička Kařízek. Na vyvýšeném místě, takže při slunečném počasí lze prý dohlédnout až k sousedům do Německa.

Hospoda Na Klondajku | Foto: Deník/Václav Havránek

Logo Deník na návštěvě.Zdroj: DeníkMístní nezastírají, že to mají blíž do devět kilometrů vzdálených Hořovic než do Rokycan, kde navíc musí počítat do konce roku s objížďkou Svojkovic. „Když jedu k lékaři, hned si v hořovických prodejnách nakoupím,“ přiznává starousedlík Jindřich Fišer. Hrával v minulosti druhou hokejovou ligu za Holoubkov a během hrabání trávy vzpomínal, jak před cestou na tréninky i zápasy musel odklízet padající sníh. Na vlastní dopravní prostředky tu lidé spoléhají dál. Obcí sice vedou linky ke Středočechům nebo na nádraží v Kařezu, ale s jejich využitím to není slavné.