V Chomli za Radnicemi nežije ani sedmdesát obyvatel. „Ale rozrůstáme se. Vždyť nás ještě nedávno bylo 61. Teď je to o sedm více a zanedlouho k nim přidám toho nejmladšího,“ usmívá se starostka Jana Tomášková. Termín porodu se nezadržitelně blíží, leč energická žena, která se sem stěhovala před pěti lety z Plzně, se dál poctivě věnuje své funkci.

Reagovala i na naše dotazy, týkající se realizovaných investic.

Jaký byl pro Chomli rok 2020?

Přiznávám, že hodně složitý. Žijí tu převážně senioři, kteří při hrozbě koronavirového onemocnění zůstávali pochopitelně doma. Společenský život tak ustrnul, ovšem přesto se podařilo dotáhnout několik akcí do úspěšné koncovky.

V první řadě musím připomenout výsadbu ovocného sadu! Zakořenilo devatenáct stromů a jde o třešně, jabloně, hrušně, slivoně i višně. Na realizaci akce přispěla obci Nadace ČEZ v rámci grantu Stromy částkou 100 tisíc korun. Energetikům patří veliký dík, neboť rozpočet je značně omezený a obracíme každou korunu. Radost mám i z profesionálního přístupu odborníků plzeňského Zahradního studia Ginkgo.

Měli jste se zelení a dřevinami další záměry?

Vyčištěná je požární nádrž, o což se postaral David Krchov z Radnic. Současně tu vznikl rezervoár vody, právě pro zalévání v sadu.

U hřbitova pak rostou tři nové lípy, neboť původní dřeviny poškodil vichřice. A nové stromy máme i u pomníku legionářů. Zvažovali jsme, co s pařezy odstraněných stromů a některé se podařilo proměnit v květináče.

Za úřadem jsem zaregistroval upravený prostor pro tříděný odpad.

Rovněž to patří mezi dokončené investice roku 2020. Je to důstojná plocha a my jí spíše říkáme hnízdo. Zároveň s tím jsme realizovali sanaci budovy úřadu.

Chomlenka je potůček, patřící ke koloritu vesnice. Neusadili se tu ale bobři?

Právě s těmito hlodavci máme značné starosti. Řádí nejen na obecních pozemcích, ale také na plochách Lesů České republiky a území Sternberků. Takže musíme uklízet a obnovovat zbořené hráze.