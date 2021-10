Během pátku a soboty dorazilo všech sedmnáct domácích obyvatel nad osmnáct let. „Já šel tentokrát v pátek po 21. hodině, protože druhý den jsem jel brzy pryč,“ přiznává starosta František Hájek. Neutuchající zájem přičítá nátuře tamních obyvatel. Po sametové revoluci se pustili do křehkého podnikání v zemědělském resortu a své volební právo berou i jako společenskou událost.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.