Hana Doubková založila před devíti lety spolek RTW – naše láska, jejich naděje, který je provozovatelem útulku. Stará se o 13 psů od tří do jedenácti let. Z toho sedm jich obývá kotce v obci Březina a další má doma. Spolek založila se dvěma kamarádkami, nakonec zůstala na veškerou péči o psy sama.

Když se na Facebooku objevila prosba Hany Doubkové o pomoc s úklidem areálu na Březině, organizátorky socializačních vycházek vzaly hrábě, lopaty a další nářadí a vyjely na místo. „Bylo potřeba posekat a shrabat trávu, poklidit kotce, očistit výběhy od rzi a natřít je. Samozřejmě také jsme pomazlily pejsky, kteří nejsou agresivní,“ říká jedna z brigádnic Veronika Dolejšová s tím, že práce je v útulku pořád hodně. „Určitě by to chtělo opraváře se svářečkou, který by dal do pořádku rozbité zámky u výběhů. Jeden pejsek by potřeboval i novou střechu, aby ze svého příbytku neutekl,“ dodává.

Díky článku v Deníku pomohly pejskařky na Březině s úklidem útulku. | Video: se svolením Veroniky Dolejšové

Podle Hany Doubkové je každá pomoc vítaná: „Holky udělaly spoustu práce. Ono se to nezdá, zvládly toho hodně, ale všechno stihnout nešlo. V každém případě mi moc pomohly.“

Transparentní účet Spolku RTW - naše láska, jejich naděje z.s. 000000-4080295379/0800

Na Březinu se vydalo osm pejskařek, které se daly dohromady díky Facebooku. „Jsme taková partička lidí, kteří měli problémové pejsky a začali jsme se scházet. Díky tomu pak vznikla i facebooková stránka Plzeňské tlapky – socializační venčení a výlety. Pořádáme společné vycházky pro zájemce, kteří chtějí, aby se jejich psi socializovali a naučili se fungovat ve skupině. Ani jedna z nás není profesionální výcvikářka, všechny se ale pořád vzděláváme a každá preferuje určitý styl výcviku a díky tomu dokážeme lidem poradit při řešení jejich problémů se psy. Samozřejmě naše procházky mají určitá pravidla,“ sděluje Veronika Dolejšová.

Parta kolem Plzeňských tlapek pomáhá i dalším útulkům. Účastníci socializačních vycházek vždy věnují příspěvek na vybrané zařízení. „Podpořili jsme útulek U Šmudliny v Tachově, protože jedna z nás má pejska právě odtud, dále zařízení Bona v Kozlech a v příštím roce chceme podpořit tento útulek v Oseku,“ uzavírá Veronika Dolejšová.