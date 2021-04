Rokycany zahájí svoz odpadu

Rokycany – Jarní úklid okresního města za pomoci obřích kontejnerů pro objemný komunální a biologicky rozložitelný odpad startuje zítra. Nádoby budou přistavené mezi devátou a čtrnáctou hodinou v Raisově ulici (u pekárny), na křižovatce ulic Libušina a Lužická, dále v Polní ulici a v ulici Josefa Knihy. Pokračuje se 17. dubna (Páclovna, u Alberta v ulici B. Němcové, u nemocnice a v Barákově ulici. Dále 24. 4. a 8. i 15. května.

Dobřívští zahájili distanční zápis

Dobřív – Základní škola, zaměřená na ekologii a individuální přístup, pořádá celý duben distanční zápis budoucích prvňáčků. V příštím týdnu si mohou zájemci objekt po domluvě prohlédnout s učitelkou Kateřinou Peškovou. Více informací sdělí ředitelka Lenka Hanzlíková na telefonu 737 723 826.

Zbirožští pořádají zápis odpoledne

Zbiroh – Budoucí školáci ze Zbiroha a okolí absolvují dnes mezi 13. a 17. hodinou zápis do první třídy. Uskuteční se přímo v budově ZŠ J. V. Sládka a přijdou děti, narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015. Plus kluci a děvčata, jimž byla odložena školní docházka o rok.