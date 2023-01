Rudolf Špoták, hejtman Plzeňského kraje

Rudolf ŠpotákZdroj: ČTK

Jsem rád, že volební účast byla vysoká. Vypovídá o tom, že tyto volby mají pro občany velký význam. Potěšující je nízký úspěch kandidáta Jaroslava Bašty. Ukazuje, že populistická nálada není taková, jaké ukazují průzkumy, například při volbách do parlamentu. V tento výsledek jsem doufal, jediné co mě překvapilo, bylo vysoké procento získaných hlasů u obou postupujících kandidátů do druhého kola. V druhém kole podpořím generála Pavla.