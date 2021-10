Rokycansko – Nadšenci ze spolku Škoda team Rokycany pořádají 25. orientační jízdu. Včera večer si zájemci prohlédli motoristické skvosty na Masarykově náměstí a posádky se pak přesunuly do Starého Plzence. Dnes akce pokračuje etapou, dlouhou 80 kilometrů. (hav)

Rokycansko – Dnes se z Plzně vydají desítky historických vozidel směrem Dýšina a Kříše. Účastníci smutečního konvoje si připomenou válečného veterána Earla Ingrama, který zesnul ve věku 99 let. Mimo jiné je čestným občanem Břas a příjezd aut se na severu okresu čeká kolem 13:30 hodin.

